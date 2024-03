Scontro diretto da non fallire per i bianconeri

SANSEPOLCRO

Ogni domenica che passa, per il Sansepolcro diventa sempre più decisiva e lo scontro diretto di oggi a Ponsacco comincia ad assumere una importanza vitale per le sorti della formazione bianconera nel contesto di una zona play-out sempre più distante da quella salvezza dopo il "fosso" che la Sangiovannese ha scavato grazie alla vittoria di sette giorni fa nel derby sul neutro di Sinalunga. Per la formazione di Bonura il disco è divenuto rosso fisso, tanto più sul piano psicologico i pisani di mister Bozzi – nelle cui file milita l’ex Bologna, partito in dicembre – stanno vivendo un momento favorevole, alimentato dagli ultimi risultati: il colpaccio sul campo della Pianese (allora capolista) e l’impresa sfiorata nel turno precedente al Brilli Peri di Montevarchi, dove stavano conducendo fino a 5 minuti dalla fine. Il Real Forte Querceta è più vicino e, con esso, anche la terzultima piazza, per cui è logico che ci credano. Il Sansepolcro recupera per l’occasione tutti gli effettivi (e non è poco!), anche se Pasquali ha avuto qualche problema in settimana e non si è potuto allenare al meglio, per cui in attacco agirà la coppia di veterani Essoussi-Ferri Marini e di conseguenza il quarto sottoquota dovrà essere collocato negli altri reparti.

La soluzione più probabile è quella di un ritorno fra i pali di Patata con i tre esperti davanti a lui e un centrocampo irrobustito da Fracassini e Gorini con assieme il rientrante Piermarini. La Mobilieri è nota anche per essere la bestia nera del Sansepolcro, sempre sconfitto (in casa come fuori) nelle sfide dirette disputate dal 2008 a oggi e con il solo pareggio strappato in rimonta nel match di andata. Che sia la volta buona anche per la legge dei grandi numeri? La classifica del Sansepolcro (un punto in quattro giornate) ne ha proprio bisogno.

COSÌ IN CAMPO (ore 14,30)

MOBILIERI PONSACCO (3-4-1-2): Fontanelli; Fischer, Milani, Grea, Bologna; Borselli, Milli, Brondi; Regoli; Panattoni, Nieri. All. Bozzi.

SANSEPOLCRO (3-5-2): Patata; Della Spoletina, Borgo, Fremura; Mezzasoma, Fracassini, Gorini, Piermarini, Grassi; Essoussi, Ferri Marini.

All. Bonura.

Arbitro: Gallo di Bologna.

Claudio Roselli