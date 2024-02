"Scontro diretto tra Gubbio e Pescara per le posizioni nobili della classifica"

GUBBIO – Domani c’è il Pescara. Sarà uno scontro diretto per le posizioni nobili della classifica ed entrambe le squadre vogliono portare a casa la vittoria per continuare nel buon periodo di forma. Gli abruzzesi arrivano infatti al “Barbetti” dopo tre vittorie consecutive ottenute contro Arezzo, Sestri Levante e Pineto e sembrano essersi lasciati alle spalle il brutto periodo passato tra metà dicembre e metà gennaio. Una costante non li ha mai abbandonati: il gioco offensivo. Zeman e 4-3-3 sono ormai un binomio che va a braccetto da anni. Da osservare con attenzione Luigi Cuppone, autentico trascinatore dei biancazzurri con 8 gol e 6 assist messi a referto in campionato e che è stato anche premiato come miglior giocatore del mese di gennaio nel girone B di C. C’è una brutta notizia in casa rossoblù: l’attaccante Gabriele Bernardotto ha subito una elongazione del muscolo bicipite femorale destro in allenamento. Fortunatamente, gli esami ai quali si è sottoposto ieri mattina escludono lesioni di particolare gravità, ma il calciatore dovrà restare a riposo circa venti giorni prima di poter riprendere la preparazione: sarà sicuramente out per le partite contro Pescara, Entella, Carrarese e Olbia.