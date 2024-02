Scontro Nigeria-Congo. Sarà una finale inedita

La finalissima della 74ª edizione della Viareggio Cup domani alle 15 allo stadio “Ferracci“ di Torre del Lago (con diretta tv su Rai Sport) sarà tra i nigeriani del Beyond Limits e i congolesi del Centre National Brazzaville, un inedito tutto africano così come tutte africane sono state le due intensissime semifinali giocate ieri pomeriggio e vinte di misura. Sul sintetico del “Buon Riposo” di Pozzi il Beyond ha sbloccato subito l’incontro grazie alla rete di Arierhi, pareggiata però già al quarto d’ora da Ibrahim per l’Ojodu City (altro club della Nigeria). A decidere il match è stato Isaac in avvio di ripresa realizzando il 2-1 che ha permesso al Beyond Limits di superare i connazionali dell’Ojodu.

A Santa Croce invece il Brazzaville l’ha spuntata 1-0 sul temibile Mavlon (formazione nigeriana che aveva eliminato la Fiorentina agli ottavi e poi i connazionali dell’Alex Transfiguration nei quarti): il gol-partita dei congolesi del Brazzaville porta la firma di Moussavou. Il tutto fra l’altro nel giorno del 75° anniversario della prima partita del Torneo di Viareggio: era infatti il 24 febbraio 1949 quando con la gara fra la selezione versiliese e quella di Livorno, cominciò la storia della gloriosa Coppa Carnevale; alle 13.30 di quel giorno di 75 anni fa il numero 10 della selezione locale Limbergo Taccola (che poi sarebbe approdato in Serie A alla Roma) toccò il primo pallone del torneo.

Intanto una piccola grande curiosità emersa dall’urna della Conference League rimanda a due precedenti della storia del Torneo di Viareggio. La sfida tra Maccabi Haifa e Fiorentina ha un precedente significativo perché quella partita disputata a porte chiuse allo stadio dei Pini rappresentò la prima partita disputata sul territorio nazionale, dopo lo stop imposto dal Governo e dalla Figc per la tragedia di Catania, dove morì l’ispettore di polizia Filippo Raciti. Per quattro giorni il calcio si fermò e riprese proprio a Viareggio, con Fiorentina-Maccabi, campo principale della giornata: i giovani israeliani s’imposero 2-0 con una doppietta di Baram Kayal. Nelle file gigliate il difensore Danilo D’Ambrosio che ha poi militato a lungo in Serie A, ex Inter ora al Monza. Il Maccabi non porta bene ai giovani viola: nell’edizione 2009 del Torneo di Viareggio la Fiorentina venne eliminata dagli israeliani ai rigori per 4-2 agli ottavi di finale.