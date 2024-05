SCUOLA. Settembrini al Galilei incontra gli studenti

Si chiama "Io ti rispetto" ed è il progetto giuhto alla terza edizione a cura dell’Associazione tra i familiari delle vittime dell’Heysel, con il patrocinio della Provincia di Arezzo e del Coni. Un progetto di educazione civico sportiva dove gli sportivi inconrano gli alunni delle scuole per parlare di fair play, inclusione ed integrazione nello sport e nella vita.

La scorsa settimana un ex amaranto e calciatore in serie A come Manuel Pasqual è stato protagonista dell’incontro che si è tenuto in Valdarno con i ragazzi e le ragazze del Liceo Benedetto Varchi di Montevarchi e all’ISIS Valdarno di San Giovanni. Questa mattina alle 11 saranno i ragazzi dell’Itis Galileo Galilei di Arezzo i protagonisti dell’incontro con Andrea Settembrini, il capitano dell’Arezzo calcio che in queste due stagioni ha ricoperto un ruolo centrale nel progetto amaranto.