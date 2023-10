Seconda Cade il Sorano. Cinigiano solo al comando

CALCIO

Il Cinigiano pareggia ma diventa primo in classifica nel girone G di Seconda categoria, complice il ko del Sorano in casa contro il Castell’Azzara. Esordio shok per Falciani sulla panchina dell’Alberese, travolto dal Caldana. La Nuova Grosseto vince lo scontro salvezza. Risale l’Orbetello di Federici che ora inizia a fare paura alle concorrenti per i playoff. Bella sfida tra Campagnatico e Scarlino, dove arriva un punto a testa per due formazioni che hanno dato vita ad una bella partita. Primo squillo per il Marina di Chinellato, che esce dalla zona calda della classifica. La classifica: Cinigiano 16, Sorano 15, Campagnatico 14, Orbetello 13, Scarlino 11, Maglianese 11, Caldana 11, Santa Fiora 11, Castell’Azzara 8, Marina 5, Roccastrada 4, Nuova Grosseto 4, Rispescia 3, Marsiliana 3, Castiglionese 2, Alberese 1.