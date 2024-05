Seconda cat. Finali. Pareggio anche ai supplementari. Passa lo Stia

STIA

0

GUAZZINO

0 (dts)

AREZZO – Basta lo 0-0 allo Stia per vincere i play off contro il Guazzino: la migliore posizione in classifica favorisce gli aretini dopo i supplementari, nonostante l’impegno degli avversari. Il Guazzino si dimostra subito più intraprendente, mentre lo Stia resta in difesa. Proprio la squadra senese mette a referto la prima occasione della partita al 15’, ma il tiro di Fanotti è respinto da un difensore. Il risultato resta bloccato fino all’intervallo. L’andamento diventa più equilibrato nella ripresa. Entrambe le squadre hanno un’occasione da rete nella seconda frazione: al 60’ Pulcinelli (Guazzino) sfiora di testa la traversa, mentre cinque minuti dopo il portiere senese Ugolini manda in corner. Il Guazzino ci riprova, ma lo Stia resiste con le unghie e con i denti: Baracchi, entrato da cinque minuti, è costretto a uscire per infortunio. Il tempo scorre, ma lo 0-0 resta bloccato. Si va ai supplementari.