Seconda cat. Finali. Sarteano si mostra davvero Olimpic. Asciano senza storia

O. SARTEANO

4

V. ASCIANO

0

TORRITA DI SIENA – Un’affermazione netta nel risultato nella finale playoff del girone M di Seconda categoria. Olimpic Sarteano si impone con un poker sulla Virtus Asciano e prosegue il cammino in direzione del salto in Prima. Anche i virtussini sono rimasti in partita - anche se al riposo il verdetto era di 2-0 - ma col trascorrere dei minuti è emerso il pieno desiderio della Olimpic di chiudere i giochi a proprio favore. Nannini sblocca e poi raddoppia, dopo che Anselmi aveva colpito la traversa. La Virtus Asciano tenta una reazione con Marcocci (salvataggio sulla linea di un difensore) e con Schillaci (sfera oltre la traversa). Poi il tris del Sarteano con il colpo di testa di D’Addario su assist di Guerrini e la realizzazione finale di Venturini per il definitivo 4-0 di Lunghini e compagni, ora attesi da un ulteriore match per centrare il traguardo della Prina categoria come da obiettivi societari.