Il Prato Nord può continuare a sognare, mentre la Virtus Comeana chiude qui una stagione comunque positiva e dopo il meritato riposo potrà pensare alla prossima. E’ la sintesi dei playoff di Seconda Categoria, andati in archivio proprio ieri. Per quel che riguarda il girone E, è il Prato Nord ad esultare: Miele e un’autorete hanno griffato il 2-1 finale contro la Montagna Pistoiese, consentendo al sodalizio pratese gli aggiudicarsi gli spareggi-promozione del raggruppamento. E dopo qualche giorno di stop, andrà a giocarsi il salto in Prima Categoria con le vincitrici degli spareggi degli altri gironi, fra poco più di una decina di giorni. Nel girone F, il Comeana doveva vedersela contro la Virtus Rifredi, che aveva chiuso la "regular season" in testa alla graduatoria e solo per l’esito sfavorevole degli spareggi per il titolo non è salita in Prima. E il sodalizio fiorentino ha canalizzato il rammarico in energie positive, vincendo l’incontro con un netto 3-0.