Seconda Categoria. Alfonsine, decide un gol di Placci. Cade il Marina

Prosegue la corsa dell’Only Sport Alfonsine, nel girone M di Seconda. I biancoazzurri vincono 1-0 sul Palazzuolo con gol di Denis Placci (foto) a inizio ripresa. Si divide la coppia delle inseguitrici: vince la Riolese (1-0 a Borgo Tuliero) ma perde il Vis Faventia a Castel Guelfo, anche in questo caso 1-0 per un gol di Orazietti. Prosegue l’ottimo momento del Bagnacavallo che inanella la quarta vittoria consecutiva a inizio di questo ritorno, espugnando 2-0 il campo del Conselice. Nel girone N cade il Marina (2-1 col Low Street) e vola il Vecchiazzano ora a +8 sugli adriatici. Risultati Seconda Categoria (17ª giornata). Girone M: C. Guelfo-Vis Faventia 1-0, Bagnara-San Rocco 1-1, B. Tuliero-Riolese 0-1, C. Erika-R. Voltanese 2-1, Conselice-Bagnacavallo 0-2, Only Sport-Palazzuolo 1-0, S. Potito-Vita 1-3. Classifica: Only Sport 38; Riolese 32; Bagnacavallo 30; Faventia 29; C. Guelfo 27; Vita, Palazzuolo 26; S. Rocco 24; Bagnara 23; B. Tuliero, C. Erika 22; S. Potito 17; Conselice 8; R. Voltanese 7. Girone N: F. Zarattini-St. Rossa 2-2, Fiumanese-S. Zaccaria 4-1, Gs Romagna-P. Fuori 1-0, Godo-S. Pancrazio 1-4, Low Street-Marina 2-1, Real-Vecchiazzano 0-3, Valmontone-Dep. Roncadello 1-0. Classifica: Vecchiazzano 45; Marina 37; S. Pancrazio 36; Fiumanese 31; Low Street 29; St. Rossa 26; Gs Romagna 24; F. Zarattini 23; Real 20; P. Fuori 18; Dep. Roncadello 17; Valmontone 16; Godo 6; S. Zaccaria -3.

u.b.