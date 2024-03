Seconda categoria. Alioscia Ricci esalta il Muraglia: "Mai così, è un’annata record»

Nel girone B di Seconda categoria a guidare la classifica c’è sempre il Muraglia, secondo a tre punti di distanza il Cuccurano, terzo (a meni 8) il Csi Delfino fano. A completare la griglia playoff il Villa Ceccolini e l’Arzilla. In fondo all’ultimo posto c’è il Real Metauro. In zona playout il Real Mombaroccio e il Gradara Calcio. La differenza tra i due poli della classifica è di 42 punti.

I numeri. Sei le vittorie dell’ultimo turno equamente divise tra chi giocava in casa e chi in trasferta. Del Muraglia l’attacco più prolifico (50), del Real Metauro quello che ha segnato di meno (17). Le difese dell’Hellas Pesaro e del Real Metauro hanno il triste primato di gol subiti (46), quella meno perforata è del Muraglia (solo 21 i gol subiti).

Il commento è di Alioscia Ricci, direttore sportivo prima squadra e dirigente responsabile del Settore Giovanile del Muraglia: "I ragazzi di Crisantemi sono autori di una cavalcata senza eguali nella storia del Muraglia calcio: 25 partite disputate capitalizzando 22 risultati utili e solo 3 sconfitte. Numeri che acquisiscono ancora più valore se si considera che i biancorossi hanno probabilmente il roster più giovane del campionato, con tanti ragazzi cresciuti nel settore giovanile della società ed alcuni innesti importanti a completamento. Una rosa che impressiona anche per la qualità del gioco dimostrato e che prova a mettere in campo anche nei terreni e nelle situazioni meno favorevoli. Mentalità figlia dell’idea di calcio di mister Matteo Crisantemi che, nonostante sia alla prima esperienza in panchina, ha trasmesso ai propri ragazzi, creando un gruppo coeso e fortemente motivato che ha saputo dare il proprio meglio in campo e che continuerà con tenacia la corsa al titolo. A 5 giornate dalla fine infatti il Muraglia conduce la classifica con 3 punti di vantaggio sul Cuccurano, altra squadra che sta dimostrando qualità nel girone B del campionato di seconda categoria Marche. La società guarda con ammirazione e orgoglio il lavoro fin qui svolto dagli atleti, dal mister e da tutto lo staff tecnico, consapevole che qualunque sia l’esito finale si sono poste le basi per guardare con serenità al prossimo futuro".

I bomber del Girone B. 16 reti: Federico Tombari (Pontesasso). 14 reti: Lucas Javer Cabello (Muraglia) e Matteo Barbaresi (Della Rovere).12 reti: Alessio Scavolini (Muraglia). 10 reti: Luca Ambrogiani (R.Urbinelli), Andrea Bocci (R.Urbinelli), e Dylan Andretta (Villa Ceccolini). 9 reti: Andrea Manna (Isola di Fano), Seye Giovanni Dyop Pape (Isola di Fano), Matteo Galdenzi (Csi Delfino Fano), Giuseppe Di Guido (Muraglia) e Mattia Campanelli (Arzilla). 8 reti: Matteo Agostini (Csi Delfino Fano), Simone Giacomucci (Villa Ceccolini), Giacomo Federici (Gradara). 7 reti: Michele Bozzetto (Arzilla) e Dino Olari (Hellas Pesaro). Seguono con 6 gol a testa 7 calciatori.

La squadra della settimana. 1) Santini (Csi Delfino Fano), 2)Vagnini (Real Mombaroccio), 3)Abbondanzieri (Villa Ceccolini), 4) Frati (Monte Porzio), 5)Matteagi (Cuccurano), 6)Conti (Fortuna Fano), 7)Santini (Hellas Pesaro), 8)Osadaye (Muraglia), 9) El Kheir (Della Rovere), 10)Duro (Real Metauro), 11)Ciani (Isola di Fano). All. Magini (Cuccurano).

Amedeo Pisciolini