Seconda categoria. Bagnacavallo, il sogno svanisce. In Prima va il San Pancrazio

Il sogno svanisce sullo spegnersi del primo tempo supplementare. Il Bagnacavallo, dopo aver dominato i playoff del girone M di Seconda Categoria si gioca la promozione in Prima in una partita secca col San Pancrazio, vittorioso negli spareggi del gruppo N. Bagnacavallo che perde 2-1 nel derby ravennate al turno regionale e offre su un piatto d’argento la categoria superiore ai rivali. Ma i biancorossi possono andare davvero fieri del loro girone di ritorno. Dopo aver chiuso l’andata con soli 18 punti, Mamadou Camara – capocannoniere del girone con 17 gol – e compagni sono stati in grado di conquistarne la bellezza di 34 nel girone di ritorno con 11 vittorie e 1 pareggio nelle prime 12 partite da gennaio in poi e una sola sconfitta, all’ultima giornata, completamente ininfluente ai fini della classifica. Malgrado la vittoria per 3-0 sull’Only Sport Alfonsine, alla fine vincitore del raggruppamento e promosso direttamente in Prima, questo incredibile filotto di risultati utili nel girone di ritorno alla fine serve per ottenere la seconda piazza e non il successo perché anche l’Only Sport ottiene gli stessi punti, ovvero 34, ma parte da un vantaggio di ben 8 punti alla fine dell’andata, chiusa dal Bagnacavallo con appena 5 vittorie e, soprattutto al 9º posto su 14 squadre.

u.b.