Seconda categoria, campo ancora da decidere. Codigorese, finale col Real San Clemente Rimini

La Codigorese se vuole coronare il sogno di tornare in Prima Categoria, domenica prossima dovrà battere il Real San Clemente di Rimini in un campo ancora da individuare, a metà strada fra le due formazioni. L’inizio della gara è già previsto per le 16,30 mentre la Federazione ha anche fissato il costo del biglietto di ingresso a 8 euro e sarà una partita secca. La Gioventù Granata dopo aver seguito i propri beniamini domenica scorsa a Dogato, si prepara alla lunga trasferta nella speranza di bissare l’esultanza di domenica scorsa e festeggiare il ritorno in Prima Categoria.