Seconda Categoria, Carrarese Giovani ospita lo Sporting Camaiore. Straderby Filattierese-Fivizzanese. Montignoso, trasferta a Putignano

Meno nove all’alba, la faccenda sul palco della Seconda categoria si fa seria. Dopo un profondo studio sulle dirette interessate, qui si tratta di capire: chi ha talento per lanciare la volata? È la solita storia: doti di fondo e resistenza, per onorare la primavera che sta per esplodere. Ma anche mezzi tecnico-tattici da sempre indispensabili per evitare l’incompiuta.

La ventiduesima giornata manda in onda sulla ’Selva’ lo straderby tra Filattierese (40 punti) e Fivizzanese (46). A confronto due squadre che grazie al loro modulo, alle caratteristiche di certi giocatori, alla sapienza tattica dei loro tecnici Della Zoppa-Magnani e Duchi, sono impegnate a smontare sui due fronti “trappole“ indirizzate a centrare il massimo del risultato. "Partita massima – afferma l’allenatore della reginetta, Davide Duchi – Ci siamo quasi tutti, va da sé che andiamo a Filattiera per dare continuità quanto registrato con il Navacchio. Consapevoli che ci sarà da soffrire, però noi se vogliamo difendere il primato che condividiamo con il Montignoso non possiamo più concederci".

Pronta la risposta del numero Uno dei castellani, Alberto Barone: "La nostra squadra ha i mezzi per mettere in difficoltà i medicei. Certo loro sono un complesso attrezzato per vincere il campionato, che poggia su un organico che sa farsi rispettare. Abbiamo l’occasione per dimostrare subito che la vittoria di domenica con la Carrarese Giovani non è stato un episodio. In una partita così gli stimoli non mancano per fare bene". A braccetto della Medicea c’è l’altra capofila Montignoso (46 punti) che oggi sull’Arno a Putignano, si appresta a smontare le ultime speranze di risalita del Ponte alle Origini (27).

Tra coloro che aspirano a rimanere nel novero delle grandi c’è la Carrarese Giovani (44 punti) che nel primo pomeriggio ospita lo Sporting Camaiore (23). I gialloblù di Nardini, dopo la terza sconfitta consecutiva che gli è costata la perdita del primato in solitaria, giocano con il chiaro proposito di passare alla cassa e ritirare i tre punti in palio e continuare a far sentire alito pesante alla coppia di testa Fivizzanese-Montignoso. Alla “Fossa dei leoni“ in un derby dove i punti valgono doppio in proiezione salvezza giocano Atletico Carrara-San Vitale. Sul “Giannetti“, match fra deluse: Monzone-Ricortola. La Villafranchese gioca in casa del Navacchio.

Ebal.