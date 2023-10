Seconda categoria, che match

Sesto turno di campionato in Seconda categoria. Nel gruppo G le prime due della classe, Cinigiano e Sorano, avranno due match non semplici. Il Cinigiano di Margiacchi infatti ospita il Santa Fiora, settima forza del torneo, e team sempre insidioso. Non da meno l’impegno del Sorano che se la vedrà contro il Castell’Azzara, per una sorta di derby.L’Alberese del nuovo corso Falciani esordirà a Caldana, in un turno tutt’altro che semplice per il team del Parco, invischiato nella lotta salvezza. In ottica playoff bella la sfida che vedrà opposte Campagnatico e Scarlino in uno scontro tra ambiziose. il programma: girone C, Riotorto-Montieri; girone G, Caldana-Alberese, Campagnatico-Scarlino, Castiglionese-Nuova Grosseto, Cinigiano-Santa Fiora, Maglianese-Marsiliana, Marina-Rispescia, Orbetello-Roccastrada, Sorano-Castell’Azzara.