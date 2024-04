Seconda categoria. Codigorese eliminata. Dal dischetto passa la Bazzanese

La roulette dei calci di rigore ha interrotto la corsa della Codigorese in Coppa Emilia, l’unica squadra ferrarese rimasta in gara in questa competizione. Si è dovuta arrendere al settimo rigore calciato da Ronconi e parato dal portiere della Bazzanese in una gara, cominciata male, perché poi già al primo era in svantaggio e al 17’ la Bazzanese avevano raddoppiato. Alla mezz’ora la Codigorese riesce ad accorciare le distanze con Strano e nella ripresa su una deviazione recupera e pareggia la partita. "Sono stati bravi a recuperarla e stava per riuscire a compiere l’impresa di vincere - dice Simone Ballerini - ma sono arrivati i calci di rigore". Nei primi cinque tiri dal dischetto nessuna delle due squadre fallisce, poi a oltranza Ronconi fallisce. "C’è rammarico da parte nostra, spiace per i due errori iniziali che hanno messo la gara in salita. Ma non posso dire nulla, adesso abbiamo le ultime tre partite con scontri diretti. L’obiettivo è entrare nei playoff e poi cercare la promozione in Prima categoria, perché l’ambizione è ritornare ad un palcoscenico che ci meritiamo. Stiamo recuperando infortuni e squalificati anche se nel frattempo sono emersi tanti giovani promettenti". Nel futuro il 24 aprile la festa di compleanno per l’indimenticato Stefano Garbellini dal titolo "Ciao Garbe". Sempre nel ricordo di chi non c’è più, il Granata Kamp "Massimo Telloli", uno a Molveno e l’altro al camping Thaiti del Lido delle Nazioni.

c.c.