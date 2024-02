Seconda categoria coppa emilia romagna. La Riolese la spunta dopo venti rigori. Sfida dal dischetto fatale al Low Street

Una ravennate su due si qualifica per i quarti della fase regionale di Coppa Emilia-Romagna di Seconda. Spettacolare Riolese che vince 11-10, al 20º rigore, contro il Savena. I giallorossi passano con Gallinucci (22’) ma i bolognesi ribaltano tutto con Rivola e Orsini (26’ e 40’) ma Gallinucci segna il 2-2 (42’) che resiste sino al 90’. I rigori sono da film: Marco Rivola para subito quello dell’emiliano Orsini. Poi si segna sempre con Nicholas Rivola per il Savena che pareggia sul 4-4 ma Barlotti si fa parare il rigore della vittoria, e si va ad oltranza: al 19º rigore Rivola para il tiro a Luis, poi si traveste da supereroe e segna il penalty decisivo. Nell’altra sfida, il Low Street passa per primo con Turchetti, contro la Nuova Codigorese, che pareggia (1-1) nella ripresa con Bellini. Anche qui decidono i tiri dal dischetto ma i ravennati Quercia e Turchetti si fanno parare i rigori e alla fine passano i ferraresi 5-4.

Qualificate: Busseto, Mezzani, F. Modena, Mirandolese, Riolese, N. Cordigorese, Bazzanese, A. Poggio.

u.b.