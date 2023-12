Seconda categoria. Coppa, oggi le semifinali

Penultimo atto della fase provinciale della Coppa di Seconda Categoria. In campo a Ponte Nuovo, Low Street e Fornace Zarattini mentre a San Pancrazio la formazione locale affronta la Riolese. In caso di parità al 90’ si calceranno direttamente i rigori, senza tempi supplementari: le due vincenti, si scontreranno in campo neutro per l’assegnazione della Coppa, nonché 2ª edizione Memorial Rosario Frisenda. Semifinali Coppa Seconda Categoria, fase provinciale (ore 14,30): Low Street-F. Zarattini e S. Pancrazio-Riolese. u.b.