Seconda categoriA. Coppa Toscana, quante sfide decisive

In campo oggi il terzo turno della Coppa Toscana di Seconda Categoria. Tra le partite, ad eliminazione diretta, sono in programma: alle 14 Monterappoli-Virtus Comeana; alle 14.30 Stia-Pelago; alle 20.30 Laurenziana-Audace Legnaia e Gallianese-Sancat; alle 20.45 Impruneta Tavarnuzze-Monteroni (si gioca al "Bacci" di Firenze). Torna dunque subito in campo la Gallianese, che domenica scorsa ha conquistato la quarta vittoria di fila superando per 3-1 la Molinense con la tripletta di Claudio Coralli, classe 1983, ex professionista. L’attaccante originario del Mugello ha giocato tre partite in Serie A nell’Empoli, militando a lungo in B con Empoli e Cittadella (in totale 157 presenze e 52 reti). Nel complesso ha disputando 17 stagioni nel calcio professionistico (con oltre 150 gol segnati), anche con le maglie di Lucchese, Cremonese, Reggina, Carrarese e Alessandria. Negli ultimi anni è tornato in Toscana con Aglianese, Ponsacco, Fortis Juventus e Alleanza Giovanile Dicomano.