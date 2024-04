Seconda categoria. Florentia e Legnaia, duello promozione

Ventinovesima e penultima giornata. Nel Girone F la capolista Daytona gioca a Poggio a Caiano. Le inseguitrici si sono avvicinate a tre punti: la Laurenziana ospita il Sesto Calcio, mentre la Virtus Rifredi è impegnata a Vernio.

Nel Girone H la lotta per la promozione diretta adesso sembra ridotta a due squadre: la capolista Dinamo Florentia ospita il Castellina in Chianti, mentre l’Audace Legnaia, seconda a un solo punto, affronta la trasferta sul campo dell’Albereta San Salvi. La Florence, terza, gioca in casa con il Mercatale Val di Pesa.

Nel Girone I la capolista Gallianese gioca sul campo del Firenze Sud. La Molinense, seconda a due punti, ospita il Pelago. In zona play-off impegni casalinghi per il Sagginale, con il Firenze City, e il Reconquista, con il Firenzuola. Il Sant’Agata, che cerca punti per non incappare nella "forbice", gioca a Santa Brigida. In campo anche Ludus ’90-Caldine, Bagno a Ripoli-Pian di San Bartolo e Fulgor Castelfranco-Nova Vigor Misericordia.