Seconda categoria. Gallianese inarrestabile . Pelago-Sagginale, che show

In Seconda categoria la Gallianese si conferma al primo posto del girone I battendo 4-2 il Pian di San Bartolo, al termine di una partita ricca di emozioni. Le reti della Gallianese: 11’ Focardi, 41’ Del Mazza, 64’ e 76’ Coralli; per il Pian di San Bartolo: 45’ e 72’ Bonciani. Tre espulsi nel Pian di San Bartolo: al 62’ Bastianini per doppia ammonizione, al 65’ l’allenatore Tagliaferri e all’81’ un dirigente dalla panchina. La Molinense continua la striscia positiva superando la Ludus 90 per 1-0 con gol di Innocenti nei primi minuti dell’incontro. La Molinense è al secondo posto staccata di due punti dalla capolista Gallianese e le ultime due giornate di campionato saranno decisive per assegnare la vittoria finale.

Gara intensa e spettacolare fra Pelago e Sagginale per un giusto pareggio. Il risultato di 2-2 vede un doppio vantaggio del Sagginale con gol di Casini Benvenuti e Susini nella ripresa; il Pelago ristabilisce la parità negli ultimi 15 minuti con i gol di Aquilina e Muzzi. Pubblico delle grandi occasioni nel derby mugellano Sant’Agata-Reconquista San Piero a Sieve che finisce 0-0, ma al termine di una sfida combattuta fra due squadre in lotta per i play off.

Nelle partite salvezza in parità Firenze City-Fulgor Castelfranco 1-1; il Firenzuola batte Bagno a Ripoli 1-0, con realizzazione di Enzo Caleca al 50’ che frutta tre punti d’oro per mettere al sicuro la permanenza in categoria della formazione dell’Alto Mugello; Caldine-Santa Brigida 1-0 per merito di Solarino che supera il portiere avversario su calcio di punizione; Vigor Misericordia Pontassieve-Firenze Sud 2-1 con partita che si decide nel finale.

Nel girone F colpo grosso della Laurenziana che vince 2-1 in trasferta sul campo della capolista Daytona e si porta a tre punti dalla vetta. Vince anche la Virtus Rifredi 2-0 sul Poggio a Caiano ed appaiata alla Laurenziana al secondo posto. Campionato riaperto a due turni dal termine.

Nel girone H prova di forza della capolista Dinamo Florentia che espugna il campo della Grevigiana. L’Audace Legnaia sale sull’ottovolante (8-0) contro il fanalino Raddese. La Florence frena inaspettatamente e pareggia in casa 4-4 contro il mai domo Cobra Kai.

F. Que.