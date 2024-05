Seconda categoria - Girone "B»: play-off. Montecarlo vince la finalissima. Sucesso in rimonta a Bientina

Sextum Bientina

2

Montecarlo

3

SEXTUM BIENTINA: Bitozzi, Mazzau, Guidi, Cantini, Cittadini (20’ st Sevieri), Polenta, Cullhaj, Palazzo, Teggi (20’ pt Colonna), Fejzo, N. Ciampi. (A disp.: Bellone, M. Ciampi, Santi, Baisi, Tarantino, Giorgetti, Salvatore). All.: Montagnani.

MONTECARLO: Lavorini, Caruso, Del Grande (25’ st Graziani), Gagliardi, Biondi, Annoni, Michetti, Biagi, Bouhalla (30’ st Manfredi), Kishta, Towne (10’ st De Marco). (A disp.: Nelli, Pavan, Bastiani, Sodini, Galligani, Carmignani). All.: L. Carrara.

Arbitro: Mauro di Pistoia.

Reti: 9’ pt Teggi, 30’ pt Biagi, 44’ pt Bouhalla, 2’ st Guidi, 25’ st De Marco.

BIENTINA - Il Montecarlo si aggiudica la finale play-off del girone "B" di Seconda categoria.

La partita. I ragazzi di Carrara vanno sotto al 9’, con i padroni di casa che passano grazie alla rete di Teggi. Il pareggio della formazione lucchese arriva alla mezz’ora, con Biagi. Quasi allo scadere del primo tempo arriva il gol del vantaggio con Bouhalla.

Nella ripresa, al 2’, il Bientina riesce a pareggiare. Arriva al 25’, però, il gol che decide il match, con De Marco che batte Bitozzi. In pieno recupero il Sextum Bientina sbaglia un calcio di rigore con Colonna: penalty che gli avrebbe permesso di andare ai termpi supplementari.

Adesso il Montecarlo dovrà giocare con una delle altre vincitrici della finale e si saprà solo dopo la riunione federale di martedì. Da qui soltanto in cinque potranno sperare di giocare il prossimo campionato di Prima categoria. Continua, quindi, l’avventura per questi ragazzi che hanno tenuto sempre il passo della vincitrice del girone "B", i Diavoli Neri Gorfigliano e, a questo punto, sognare non è più proibitivo, anche se c’è ancora qualche sforzo da compiere.

Alessia Lombardi