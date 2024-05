Seconda categoria - Girone "B»: risultati e verdetti finali. Doppio derby: play-off Academy Tau-Montecarlo. Per i play-out sfida Pontecosi Lagosì-Fornaci

Terminato il campionato di Seconda categoria, con i Diavoli Neri Gorfigliano che già da qualche domenica avevano conquistato la promozione in Prima categoria. Si sono completati anche i giochi per quanto riguarda i play-off, con il Sextum Bientina che affronterà il Migliarino e l’Academy Tau che, invece, se la vedrà contro il Montecarlo.

Per quanto riguarda la zona bassa della classifica, retrocesso il Barga, i play-out vedranno di fronte Atletico Cascina - Monteserra e Pontecosi Lagosì - Fornaci. Sia i play-off che i play-out si giocheranno domenica prossima, in un’unica gara e, in caso di parità anche nei tempi supplementari, passerà la squadra meglio piazzata in classifica.

Nel caso dei play-off, poi, le due squadre vincitrici si affronteranno per un’altra ulteriore gara; mentre, nei play-out, chi uscirà sconfitto lascerà il campionato di "Seconda" e retrocederà assieme al Barga.

Risultati: Academy Tau - Gallicano 5-2 (Berruti, Della Maggiora, Dieme, doppiette di Ruggiero e di Alfredini), Atletico Cascina - Monteserra 2-0 (Grassi, Bertini), Diavoli Neri Gorfigliano - Molazzana 2-2 (Bertoncini, Dini e doppietta di Pellegrinotti), Fornaci - San Macario Oltreserchio 2-1 (Sangregorio, Rosati, Adetokumbo), Montecarlo - Ghivizzano 1-1 (rigore di Ghafouri, gol di Towne), Piazza "55" - Borgo a Mozzano 2-3 (Ferri, Orsi, Fede e doppietta di Fati), Pontecosi Lagosì - Barga 5-1 (Marigliani, doppietta di Bonini, Parmigiani, Frediani, Motroni), Sextum Bientina - Migliarino 2-1 (Ciampi, Teggi, Balestri).

Classifica: Diavoli Neri Gorfigliano 63 (promosso in Prima categoria); Sextum Bientina 57; Academy Tau 52; Montecarlo, Migliarino Vecchiano 49 (ai play-off); Ghivizzano 47; Molazzana 46; Gallicano 41; San Macario Oltreserchio 39; Piazza "55" 37; Borgo a Mozzano 35; Atletico Cascina 34; Pontecosi Lagosì, Fornaci 33; Monteserra 28; Barga 16.

Alessia Lombardi