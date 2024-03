Seconda categoria, gli anticipi. Luceoli e Apecchio ci provano

In Seconda categoria (ore 15) nona di ritorno con sette anticipi.

Atletico Luceoli-Tavernelle. A Cantiano c’è la capolista e il mister dei locali Fiorucci dice: "Partita complicata contro la prima della classe , che a due terzi del campionato ha dimostrato di essere meritatamente in testa e punta dritta alla vittoria del campionato , con elementi di sicuro valore come l’attaccante Dionisi e gente esperta e di qualità come Curzi e Righi .Noi veniamo da un momento difficile dove abbiamo avuto la rosa falcidiata da infortuni e da squalifiche ma i ragazzi hanno sempre dato il 200% nonostante le difficoltà. Sicuramente la vittoria di sabato a Schieti è stata una bella boccata d’ossigeno e importante per il morale. Affronteremo la capolista con la solita determinazione ed intensità che ci ha sempre distinto tra le mura amiche sperando in un bello spettacolo". Arbitro Michele D’Ascanio di Ancona.

Valfoglia Tavoleto-Viridissima Apecchio. "Partita difficile – osserva il presidente-giocatore dell’Apecchio Stefano Pierotti – in un campo caldo, vgliamo rifarci dopo la sconfitta dell’andata, consapevoli del fatto che sono una squadra in forma e con buone individualità, però noi vogliamo continuare a stare lassù in alto". Arbitro Marco Micheli di Jesi.

Le altre partite. Carpegna-Frontonese (Natali di Pesaro); Casinina-Santangiolese (Pierre Nicolae di Jesi). Piandimeleto-Ca Gallo (Giulia Rupoli di Pesaro). Piandirose-S.Cecilia Urbania (Carriero di Jesi). Vis Canavaccio-Schieti (Serfilippi di Pesaro). Domani: Avis Sassocorvaro-O.Macerata Feltria (Fabrizi di Pesaro). Nel girone B oggi anticipa l’intera giornata: Arzilla-A.River Urbinelli (14,30, Bacchiani di Pesaro); Csi Delfino Fano-Gradara (14,30, Tinti di Pesaro). Carissimi 2016-Monte Porzio (ore 15, Possidente di Ancona); Della Rovere-Hellas Pesaro (ore 15, Santoro di Pesaro. Isola di Fano-Real Mombaroccio ( ore 15, Bassotti di Ancona). Marottese A.-Villa Ceccolini (ore 15, Montecchiani di Jesi. Muraglia-Pontesasso (14,30, Bindella di Pesaro); Real Metauro-Cuccurano (ore 15, Mancini di Pesaro).

am.pi.