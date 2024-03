Seconda categoria. Grevigiana vince il derby. Il San Polo a testa alta

Il calcio dilettantistico ha le sue radici sullo stretto legame col territorio, insieme a una sana rivalità paesana che rafforza l’impegno e la passione delle società. Nel campionato di Seconda categoria girone H è andato in scena domenica scorsa il derby di antiche tradizioni fra Grevigiana-San Polo, giocata davanti a un numeroso pubblico nonostante la giornata di pioggia.

A vincere è stata la Grevigiana che ha battuto 3-1 il San Polo, dopo una partita bella ed emozionante. La Grevigiana ha mostrato una forza di squadra superiore e si è aggiudicata l’incontro in virtù di un primo tempo da protagonista. La squadra gialloblù allenata da Gimignani, sul pesante terreno di gioco dello stadio Walter Franchi di Greve in Chianti, ha imposto il suo gioco con il capitano Salsi il migliore in campo. Da una sua azione in fase offensiva arriva al 15’ il gol del vantaggio con tiro respinto dal portiere del San Polo Fiumi su cui il primo ad arrivare è Bussotti che realizza. Pochi minuti dopo al 28’ Brucculeri entra in area e cade a seguito di un contatto con un avversario. L’arbitro indica il dischetto e sulla sfera va il capitano Salsi che spiazza il portiere e raddoppia.

I biancorossi del San Polo però non abbassano la guardia dimostrandosi un gruppo unito e alla prima occasione accorcia le distanze a seguito di una manovra dalla sinistra con un cross in area sul quale Monticciolo di testa svetta su tutti e infila sotto la traversa.

La partita è a fasi alterne e la Grevigiana si rende pericolosa con una bella azione di Svelti. All’ultimo minuto del primo tempo è di nuovo l’incontenibile Salsi a realizzare portando la squadra sul 3-1. Nella ripresa le occasioni sono poche anche per colpa del pesante campo da gioco con un generoso San Polo che con molla e mister Cresci prova a cambiare tutti i giocatori d’attacco per mettere forze fresche. La Grevigiana da parte sua amministra la gara e cerca di farsi pericolosa in contropiede. La gara finisce sul 3-1 ed applausi per tutti i giocatori per l’impegno. I gialloblù della Grevigiana sono in posizione di centro classifica, il San Polo spera nella salvezza.

Francesco Querusti