Seconda categoria, i complimenti di Banca di Pesaro. Muraglia sabato contro l’Ostra. Benedetti: "Anno eccezionale»

Il Muraglia (2ª Categoria) dopo aver vinto con merito per 2-1 il quarto di finale con il Tavernelle per il titolo regionale, continua la sua marcia, ed ora è atteso in semifinale, che giocherà sabato 18 maggio, sempre tra le mura amiche con l’Ostra che ha battuto il San Biagio per 1-0. Grazie ai gol di Benucci e Curto Pansino il Muraglia deve continuare ad allenarsi. "Abbiamo – afferma il presidente Stefano Falcioni – ricevuto la gradita visita del direttore di Banca di Pesaro, Paolo Benedetti, che si è congratulato con i ragazzi, il mister e i dirigenti della squadra, vincitrice del campionato di Seconda categoria girone B. Una cavalcata eccezionale che ha consentito ai ragazzi di mister Crisantemi di conquistare la vittoria finale con 3 turni di anticipo, collezionando 66 punti, frutto di 20 vittorie e 6 pareggi, con il miglior attacco (65 gol) e la miglior difesa (29 gol subiti). Il Muraglia calcio ringrazia Banca di Pesaro per la consolidata collaborazione e per il sostegno ai progetti sportivi, sociali e culturali promossi dalla nostra società biancorossa". Il direttore di Banca di Pesaro, Paolo Benedetti rimarca: "La nostra Banca è nata nel 1906 e punta a far crescere il territorio e realtà della città come il Muraglia. Il nostro obiettivo è quello di far crescere la clientela, raccogliamo, investiamo e diamo occupazione sul territorio. La nostra mission è quella di far crescere la comunità: ogni giorno mettiamo in pratica questo concetto. Questo legame è stato deciso dal Cda. Siamo un istituto di credito cooperativo e i soci della banca condividono lo spirito di appartenenza che ci caratterizza. Guardiamo al futuro con ottimismo grazie alla nostra patrimonializzazione e alle nostre competenze e professionalità. Raccogliamo e investiamo nel territorio, è una società formata da persone serie e siamo felici del rafforzamento di questa partnership".

Luigi Diotalevi