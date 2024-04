Seconda Categoria: il big match con la Gallianese. Molinense, che sfida. Si ferma tutto il paese

Duello calcistico d’altri tempi domani al campo sportivo ‘Enzo Vitali’ di Molino del Piano. Si affronteranno Molinense-Gallianese (seconda contro prima), con i locali che sono staccati dalla capolista di tre punti. Una partita che può decidere il campionato, precisando che siamo a cinque giornate dal termine. Si giocherà con calcio di inizio alle ore 15.30 ed è atteso il pubblico delle grandi occasioni. La presentazione della sfida è affidata al direttore sportivo della Molinense Carlo Caioli: "Stiamo attraversando un ottimo momento con una formazione collaudata e ottime individualità. Negli ultimi mesi siamo saliti fino al secondo posto con un crescendo di risultati. Abbiamo mobilitato tutto il paese per far sì che il pubblico sia il nostro 12° uomo in campo".

Inoltre Caioli illustra i segreti della squadra: "Abbiamo grande fiducia nel nostro allenatore e in tutto il gruppo. Cercheremo di recuperare il centrocampista Alessio Salvadori. I nostri punti di forza sono il portiere Mario Mariani, la difesa incentrata su Alessandro Bianchi e Andrea Caioli, un robusto centrocampo e davanti i gemelli Emanuele e Gioele Galeotti che sono le nostre punte di diamante".

Anche la Gallianese è molto motivata e avrà l’obiettivo di centrare un risultato positivo. "Abbiamo avuto un calo nell’ultima parte di stagione e non dobbiamo avere altre distrazioni - afferma il direttore generale, Marco Ferretti -. La Molinense è staccata di tre punti ed è avversario in salute e motivato, ma noi siamo pronti a raccogliere la sfida. Ritengo che sia una gara da tripla. Puntiamo molto sull’esperienza e la forza realizzata del nostro attacco formato dalla coppia degli ex professionisti Ciccio Tavano e Coralli che sono i nostri arieti. La squadra è costruita per cercare di vincere il campionato e vogliamo uscire dal campo a testa alta".

Francesco Querusti