Seconda categoria. Il Firenze City è sorprendente. Torna il sorriso al Sagginale

Il girone I la capolista Reconquista di San Piero a Sieve ha pareggiato 1-1 sul campo del Santa Brigida e viene raggiunto in testa dalla Gallianese che ha vinto 3-0 sul campo delle Caldine. Per il Santa Brigida vantaggio di Brilli nella ripresa e pareggio per il Reconquista di Rosi nel finale. La Gallianese ha espugnato il campo delle Caldine con una splendida prestazione. I gol: al 13’ Simiele, doppietta di Coralli al 33’ e 85’. Sarà un affascinante testa a testa fra Reconquista e Gallianese nel girone di ritorno, con in palio la vittoria del girone e promozione alla serie superiore.

Il Sagginale torna alla vittoria, dopo due sconfitte di fila, battendo in casa 3-1 il Firenze Sud. Le reti del Sagginale: al 3’ Pini, al 27’ Casini Benvenuti e al 94’ il neo entrato Graziani; il Firenze Sud aveva pareggiato al 18’ con Romagnoli su rigore. Cade il Firenzuola sconfitto sul campo del Firenze City 2-1, i mugellani avevano pareggiato nel finale del primo tempo con Donattini. Il Pelago vince 2-0 col Pian di San Bartolo e sale al quarto posto superando il Firenzuola. I gol del Pelago sono di Fantechi e Monti, uno per tempo. Molinense-Fulgor Castelfranco 2-2 al termine di una partita dalle mille emozioni fra due squadre in salute.

Ludus 90-Bagno a Ripoli 0-0 e Sant’Agata-Vigor Misericordia 0-0, entrambe a reti inviolate e con poche emozioni. Sulla panchina del Sant’Agata ha debuttato il nuovo allenatore Silvio D’Apolito, che era stato esonerato un mese fa dal Barberino di Mugello nella categoria superiore.

Nel girone F regna un grande equilibrio. La capolista Virtus Rifredi perde in casa 2-1 contro il Prato Sport, ma rimane in testa. Il Daytona, secondo della classe, perde 2-1 a Monterappoli; mentre La Pietà pareggia 1-1 sul campo del Mezzana. La Laurenziana ha perso 1-0 contro la Virtus Comeana.

Nel girone H la capolista Audace Legnaia ha posticipato la gara casalinga a venerdì 29 dicembre con avversario l’Impruneta Tavarnuzze. Inseguono la Dinamo Florentia che ha battuto 2-0 la Duccio Dini. La Sambuca pareggia 2-.2 sul campo del Cobra Kai e viene raggiunta dalla Florence che ha vinto 3-2 con la Raddese.

F. Que.