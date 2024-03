Seconda categoria. Il Marina prova ad insidiare lo Scarlino

Col Sorano staccato momentaneamente di 8 punti e con la finale di coppa conquistata, oggi la capolista del girone G di Seconda categoria, lo Scarlino, ospita un Marina che ha tutte le intenzioni di inserirsi nella corsa salvezza. Cavaglioni potrebbe cambiare qualcosa, mentre il team di Chinellato sarà chiamato ad una prova importante per tornare a casa con punti. Dietro il Sorano, che deve recuperare una partita, sarà a Santa Fiora dove non avrà vita facile. Il Cinigiano, che si è ripreso la terza piazza, ha lo scontro diretto col Caldana per un miglior posizionamento playoff. In chiave salvezza, l’Alberese ospita l’Orbetello. Il programma: girone C, Montieri-Academy Livorno; girone G, Alberese-Orbetello, Caldana-Cinigiano, Castell’Azzara-Rispescia, Intercomunale Santa Fiora-Sorano, Maglianese-Campagnatico, Marsiliana-Castiglionese, Nuova Grosseto-Roccastrada, Scarlino-Marina.