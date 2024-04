Seconda categoria. Il Montieri a Vada per il recupero

Torna in campo il Montieri per il recupero di campionato. Oggi alle 15 la formazione biancoverde sarà impegnata a Vada per rigiocare la ventiquattresima giornata del girone C di Seconda categoria. L’incontro si sarebbe dovuto disputare lo scorso 10 marzo, ma a causa dell’impraticabilità del terreno di gioco di Vada la sfida fu rinviata. Pronostico che pende in favore del Vada, visto come i livornesi hanno una classifica decisamente tranquilla con 34 punti. I playoff sono troppo lontani da raggiungere e la zona playout è abbastanza distante, anche se non è ancora finito il campionato. Il Montieri dal canto suo è necessità di fare punti, avendone 22 in classifica ed occupando la quart’ultima posizione. Non una situazione troppo comoda. La classifica: Portuale Livorno 62, Volterrana 56, Rosignano Solvay 53, Academy Livorno 44, Castelnuovo val di Cecina 44, Riotorto 37, Vada 34, Audace Isola d’Elba 31, Stagno 29, Salivoli 29, Porto Azzurro 26, Laiatico 23, Montieri 22, Marciana Marina 21, La Cantera Acli Gabbro 20, Suvereto 15.