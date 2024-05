SECONDA CATEGORIA. Il Ponte a Cappiano affronta il Crespina. La missione? Continuare a sognare

Sarà il Crespina il primo avversario del Ponte a Cappiano nei play-off del girone D di Seconda Categoria. L’appuntamento è oggi alle 16 al Mediceo, con la gara che in caso di parità al 90’ si protrarrà fino ai tempi supplementari. Se il risultato di pareggio, poi, dovesse persistere anche al 120’ non si procederebbe però ai calci di rigore ma si qualificherebbe alla finale proprio il Ponte a Cappiano in virtù del miglior piazzamento in classifica. I calligiani, infatti, sono finiti terzi con 56 punti, alle spalle dell’Acciaiolo per sole 2 lunghezze e ne hanno fatto registrare 6 in più del Crespina, che ha chiuso invece a quota 50 come il Capannoli finendogli davanti solo per i migliori risultati ottenuti negli scontri diretti. Crespina che nei due scontri diretti ha però fatto sempre sudare le proverbiali sette camicie al Ponte a Cappiano: 3-2 biancoceleste nel precedente al Mediceo e 2-2 in terra pisana. Del resto il Crespina ha proprio nel suo reparto offensivo la sua arma migliore, come testimoniano i 62 gol fatti in 30 gare, squadra più prolifera del raggruppamento. Proprio da questo punto di vista quanto mai interessante e affascinante la sfida dentro la sfida tra i due bomber principi del campionato: Bianco del Crespina con 28 centri e Becherucci del Ponte a Cappiano con 23. Davanti al proprio pubblico il Ponte a Cappiano ha vinto sette delle ultime dieci gare disputate, perdendone soltanto una. Al contrario fuori casa il Crespina ha vinto solo una delle ultime cinque uscite, perdendone tre. La vincente andrà poi a scontrarsi domenica prossima contro chi avrà la meglio tra Acciaiolo e Capannoli San Bartolomeo.