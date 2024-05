Seconda Categoria. Il Ponte a Cappiano si arrende

ACCIAIOLO

2

PONTE A CAPPIANO

0

ACCIAIOLO: Licciardi, Pulizia, Daugenti, Sagliano, Ciaravolo, Invernazzi, Di Giuseppe, Allajsufi, Bruzzone, Mazzoni, Poggianti. A disp. Bartolini, Carlesi, Filippi, Gambini, Nuzzi, Adragna, Moni. All. Natali.

PONTE A CAPPIANO: Puccini, Caponi, Polimeni, Rossi, Carli, Nencioni, Koceku, Manetti, Becherucci, Donati, Covato. A disp. Botti, Dani, Bruni, Landi, Cosentino, Paparo, Bellone, Campinoti. All. Bettarini.

Arbitro: Danesi di Pistoia.

Reti: 20’ Licciardi, 42’ rig. Mazzoni.

CALCI – Niente da fare per il Ponte a Cappiano, la cui corsa verso la Prima Categoria si arresta nella finale play-off del proprio girone. I calligiani cedono 2-0 all’Acciaiolo al termine di una gara equilibrata, in cui pesa l’episodio del 20’: il gioco viene fermato per un fuorigioco del Ponte a Cappiano, con il portiere dell’Acciaiolo che calcia subito la punizione beffando il collega Puccini. Grandi proteste però della squadra di Bettarini secondo cui Puccini non avrebbe toccato la palla, aspetto necessario visto che la punizione era di seconda, ma l’arbitro non è di questo avviso e convalida il gol di Licciardi. Prima dell’intervallo, poi, arriva anche il raddoppio dell’Acciaiolo con un rigore di Mazzoni.