Seconda categoria Il Ponte alle Origini passa nel finale. Il Monzone inciampa in casa. Ora è in zona pericolosa

MONZONE: Deagostinis, Magazzù (89’ Mastorci Alessandro), Marchiò (72’Moisè), Biasi, Mastorci Luca (64’ Marcu). Giardina (69’Arcangeli Paolo), Battaglia, Del Padrone, Gasparotti, Alberti, Berettieri. All. Mastrini.

PONTE ALLE ORIGINI: Malasoma, Landi, Gattai, Del Pecchia, Ricci, Lossi (84’ Rossi), Franciosi, Gall (81’Lentini), Bonamici, Barletta, Vivaldi (89’ Le Rose). All. Frau.

Arbitro: Pisano di Livorno.

Marcatori: 86’ Gattai.

Note: 85’ espulso Mastrini (M) per proteste.

MONZONE – Nel recupero della 9ª giornata di ritorno di Seconda categoria il Ponte alle Origini sconfigge a domicilio il Monzone. E non è tanto una sorpresa. I venti minuti iniziali di gioco ben orchestrato, sviluppato per lo più nella metà campo avversaria, facevano pensare a una gara alla portata del Monzone. La formazione di casa, però, piano piano si spegneva fisicamente e psicologicamente e anche un pareggio sarebbe stato ben accetto. Invece il Ponte, che col trascorrere del tempo si faceva sempre più pericoloso e dominante, riusciva a passare in vantaggio a pochi minuti dalla fine con Gattai, che sfruttava una bambola difensiva della formazione di casa. L’arrembaggio finale fruttava una traversa con un colpo di testa di Marcu a portiere battuto, che rendeva ancora più amara la sconfitta del Monzone, protagonista di una brutta prova che lo fa precipitare in zona retrocessione. L’unica cosa positiva il rientro in squadra di Gabriele Moisè.

Ebal.