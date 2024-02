Seconda categoria, il punto. Macerata e Carpegna frenano. Villa Ceccolini con l’attacco super

Nel girone A di Seconda categoria è un momento no per la capolista Macerata Feltria, sconfitta nelle ultime due giornate. Anche il Carpegna, la sua principale antagonista, ha rimediato il secondo ko consecutivo e si è fatta raggiungere in seconda piazza dal Tavernelle. Ora la classifica vede il Macerata Feltria prima con 31 punti, a meno 2 il Carpegna e il Tavernelle e ameno 4 la Vis Canavaccio, al quarto posto (a meno 5) il duo Apecchio-Piandimeleto. Una lotta per la vittoria finale (e relativi playoff) aperta a diverse squadre considerando che nel raggio di 7 punti ci sono ben 11 squadre. In fondo la maglia nera è sempre dello Schieti anche se sta la squadra di mister Pessina sta dando segnali positivi, vedi il pareggio con la Santangiolese.

I numeri del girone A. Seconda vittoria consecutiva per l’Apecchio del presidente Pierotti. Ben 26 i punti di differenza tra le prime e l’ultima. L’unica squadra a non aver ancora gioito per una vittoria è lo Schieti. Del Tavernelle l’attacco più prolifico (30 gol), dello Schieti quello più asfittico (9). L’Atletico Luceoli Cantiano è il team più abbonato ai pareggi (9). 19 i gol dell’ultimo turno, 8 in meno della settimana precedente.

I bomber del girone A. 11 gol: Luca Alpino (Carpegna), 10 reti: Matteo Dionisi (Tavernelle), 8 reti: Soren Azalian (Tavoleto), Lorenzo Ezelaj (Tavoleto), 7) Alessandro Sebastianelli (Frontonese), Vittorio Lucarini (A.Luceoli Cantiano), Umberto Federici (Casinina) e Simone Monaldi (Piandimeleto). 6 reti: Mirco Politi (O.Macerata Feltria) e Luca Turchi (A. Sassocorvaro), 5 reti: Enrico Curzi (Tavernelle), Roberto Orru (Ca Gallo), Mouaoui Abderrahmane (V.Apecchio) e Juan Emannuel Crosetta (Casinina) Seguono con 4 reti ben 14 calciatori. Nel girone B il Muraglia porta da cinque a sette i punti di vantaggio sul duo Cuccurano-Villa Ceccolini. Al terzo posto (a meno 11) l’Arzilla , quindi una classifica in alto ben definita rispetto al girone A. Ultima in graduatoria il Real Metauro. Qui la differenza tra i due poli della classifica è di 39 puti.

I numeri del girone B. Cinque le vittorie dell’ultimo turno di cui 3 da ottenute chi giocava in trasferta. Si è segnato su sette campi per un totale di 22 reti (come la settimana precedente). Il Villa Ceccolini ha l’attacco più prolifico (35), di contro quello che ha segnato di meno è Real Metauro (13). La difesa che ha subito di più (39) è quella dell’Hellas Pesaro, quella meno perforata appartiene al Muraglia (solo 13 gol subiti).

I bomber del girone B. 12 reti: Matteo Barbaresi (Della Rovere), 10 reti: Lucas Javer Cabello (Muraglia), Luca Ambrogiani (R.Urbinelli) e Dylan Andretta (Villa Ceccolini), 8 reti: Federico Tombari (Pontesasso) e Andrea Manna (Isola di Fano) e Alessio Scavolini (Muraglia). 7 reti: Matteo Bocci (R.Urbinelli), Matteo Agostini (Csi Delfino Fano) e Matteo Galdenzi (Csi Delfino Fano). Seguono con 6 reti a testa cinque calciatori.

La squadra della settimana (A e B). 1)Polidori (Sassocorvaro), 2)Zazzeroni (Casinina), 3)Pietraccini (Hellas Pesaro), 4)Cennerilli Cuccurano), 5)Martinelli (Santangiolese), 6)Montanari (Marottese Arcobaleno), 7)Scavolini (Muraglia), 8)Giacomucci (Villa Ceccolini), 9)Dionisi (Tavernelle), 10)Alpino (Carpegna), 11) Campanelli (Arzilla). All. Crisantemi (Muraglia). Arbitro Mancini F. di Pesaro (Cuccurano- Monte Porzio).

Amedeo Pisciolini