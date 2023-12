Seconda categoria, il punto sul campionato. Carpegna vuole coronare il sogno di una vita. Muraglia in paradiso

La Seconda categoria ha già consumato 12 giornate e la classifica comincia a delineare le reali forze in campo.

Nel girone A il Carpegna sabato pur non andando più in là di un pareggio casalingo con il Tavernelle ha mantenuto la vetta anche perché il Macerata Feltria, suo avversario diretto, è uscito sconfitto a Cantiano. A Carpegna per il momento si pensa solo alla salvezza che ancora dista una decina di punti, ma si accarezza anche il sogno mai realizzato in 51 anni di storia: la promozione in Prima categoria. Al terzo posto (a meno 3 dalla capolista) c’è la Vis Canavaccio. Fanalino di coda lo Schieti che ancora non ha mai gioito per una vittoria. Ben 22 i punti di differenza tra la vetta e la coda. Del Macerata Feltria l’attacco più prolifico (19 gol), dello Schieti quello più asfittico (5). L’Atletico Luceoli Cantiano è il team più abbonato ai pareggi (6). Ben sette le vittorie dell’ultimo turno (4 casalinghe), tra quelle esterne figura quella dell’Apecchio a Casinina, di Fraternali (di testa) il gol dei 3 punti.

I bomber. 7 gol: Umberto Federici (Casinina), Alessandro Sebastianelli (Frontonese), Matteo Dionisi (Tavernelle). 6 reti: Luca Alpino (Carpegna), 5 reti: Luca Turchi (A. Sassocorvaro), Mirco Politi (O. Macerata Feltria), Vittorio Lucarini (A.Luceoli Cantiano), Simone Monaldi (Piandimeleto).

Nel girone B al comando c’è il Muraglia con due punti in più dell’Arzilla. Al terzo posto (a meno 3) il Cuccurano di mister Magini che sabato scorso ha vinto sul difficile terreno del Della Rovere. Di rilievo il successo (5 a 1) del Csi Delfino Fano nel derby con la Marottese Arcobaleno. Importante vittoria del River Urbinelli sul campo del Real Metauro. Ultimo della graduatoria il Real Mombaroccio. Qui la differenza tra i due poli della classifica è di 21 puti. Subito vincente il giovane mister Scocchera al suo debutto sulla panchina del Gradara. Delle sette vittorie dell’ultima giornata 5 sono arrivate da chi giocava in casa. Più gol di tutti gli ha segnato il Csi Delfino Fano (25).

Salta la panca. Dopo la sconfitta di sabato sul terreno dell’Arzilla (3 a 1) il Monte Porzio ha sollevato dall’incarico mister Vitantonio Bruzzesi e il suo vice Nicolò Galli. A guidare la prima squadra è stato chiamato Andrea Spadoni con lui è arrivato anche il preparatore atletico Mauro Rotatori.

I bomber. 10 reti: Matteo Barbaresi (Della Rovere), 7 reti: Lucas Javer Cabello (Muraglia), 6 reti: Luca Ambrogiani (R.Urbinelli), Andrea Manna (Isola di Fano), Dylan Andretta (Villa Ceccolini), Matteo Agostini (Csi Delfino Fano), seguono con 5 reti a testa 9 calciatori.

La squadra della settimana (A e B). 1)Marcucci (Tavernelle), 2) Cima (Carpegna), 3) Garbugli (Vis Canavaccio)) 4)Russo (Villa Ceccolini), 5)Rossini (Fortuna Fano), 6)Brunetti (Isola di Fano), 7)Ciufoli (A. Luceoli), 8)Fraternali (Apecchio), 9)Litti (Santangiolese), 10)Scavolini (Muraglia), 11)Bozzetto (Arzilla). All. Scocchera (Gradara Calcio). Arbitro Ricciarini di Pesaro (A.Luceoli- O.Macerata Feltria).

Amedeo Pisciolini