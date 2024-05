Seconda Categoria. Il San Pancrazio spera nel ripescaggio

Con i campionati giunti ormai agli sgoccioli, tengono naturalmente banco le graduatorie di ripescaggio per i dilettanti. E se il Ravenna, superando il Corticella. È secondo in assoluto in serie D, non sono tante le formazioni bizantine a sognare il salto di categoria, pur senza la promozione diretta. Faenza e Solarolo sono già certi di salire in Eccellenza, mentre il Savio è solo 22º in Prima, dunque molto lontano dall’ottavo posto, l’ultimo utile. In Seconda tra i 10 ripescaggi certi, c’è sicuramente il San Pancrazio (6º) ma probabilmente anche il Bagnacavallo, al momento proprio 10º. Solo 16º, invece, il Marina ma sono attese diverse defezioni nelle categorie superiori. In Terza praticamente certe la Pro Loco Reda e Mezzano di salire in Seconda mentre è molto difficile per Coyotes (31º) e Lugo (32º).

u.b.