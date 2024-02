Seconda Categoria Il San Vitale a caccia di punti salvezza contro il Massarosa. Riflettori puntati sul big match. Filattierese-Carrarese Giovani

La ventunesima giornata di Seconda Categoria manda in scena questo pomeriggio alle ore 15, il big match Filattierese (37 punti)-Carrarese Giovani (44 punti). Crocevia per il futuro. Un crocevia particolarmente complesso dove si intrecciano storie e attese. Si incrociano, infatti, la quarta forza del torneo e la prima, due squadre che portano in dote numeri importanti, speranze, sogni, rivincita. E se non bastasse già il termine scontro sui piani nobili della classifica, per descrivere i caratteri molteplici e sfuggenti di questo incontro, possiamo aggiungere parole concrete come la graduatoria da far lievitare, primato da difendere, oppure continuare, da parte dei castellani, l’inseguimento alla conquista della terza poltrona.

Da una parte la Filattierese con dieci vittorie, quarto miglior attacco e terza miglior difesa. Numeri che nonostante gli otto punti lasciati alle viaggianti sono frutto di un costante rendimento. Dall’altra, invece, una Carrarese Giovani arrabbiata, dopo le due sconfitte consecutive di fronte ai propri sostenitori, fermate inattese che di fatto hanno riportato a una sola lunghezza la coppia Fivizzanese-Montignoso (43 punti), due squadre concrete come i loro allenatori.

Una Fivizzanese che nella prima parte della stagione ha saputo mordere, poi si è lentamente smarrita, lascindo punti lungo il cammino, fino a ritrovarsi e tornare a vincere. Oggi dovrà ripetersi al “Rolando Rocchi“ di Navacchio (fischio d’inizio alle ore 15). Fuori porta anche per il Montignoso che nel primo pomeriggio sarà ospite del Pontasserchio. La Villafranchese (37 punti) tenterà di sfruttare il fattore campo cercando di appannare muscoli e i riflessi del Ponte alle Origini. In via delle Pinete a Marina di Massa giocano Ricortola (31)-Atletico Carrara (15), marmiferi obbligati a far punti per evitare il baratro.

Il Monzone (22 punti) non ha alternative, contro il fanalino di coda Ospedalieri ci vuole la vittoria, non sono concesse attenuanti per nessun componente granata. Il San Vitale (15) rigenerato dall’exploit messo in visione sul campo della capoclassifica Carrarese Giovani domenica scorsa, oggi, di fronte ai propri sostenitori, affronta la curva ad angolo Massarosa (32 punti) nel tentativo di mandarla fuori strada. Un successo permetterebbe ai ragazzi di Bertelloni di tornere prepotentemente in corsa nella corsa salvezza.

Ebal.