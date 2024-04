Seconda categoria. Insulti razzisti e religiosi all’arbitro. Multata la Pennese

"Da un tifoso insulti razzisti e di carattere religioso diretti all’arbitro": è la motivazione che ha spinto il giudice sportivo a infliggere alla società la multa di 350 euro nel match di Seconda categoria tra la Pennese e la Treiese. Nel provvedimento emesso dal giudice si legge che i carabinieri hanno identificato questo tifoso "che ha rivolto per tutta la durata della gara insulti razzisti e di carattere religioso "Musulmano..., nero..." al direttore di gara". Non solo. "Una volta terminata la partita lo stesso reiterava in tale comportamento con le stesse frasi a carattere razzista ed invitandolo ad uscire dal campo per un confronto con il suddetto. Grazie al dirigente addetto all’arbitro, il direttore di gara è riuscito a prendere la propria autovettura e lasciare l’impianto di gioco".