Seconda categoria Intervista all’allenatore Paolo Alberti. Nove vittorie di fila. Il Montignoso vola

Dieci risultati utili consecutivi, di cui nove vittorie ottenute nelle ultime nove gare. È il momento d’oro del Montignoso, che arriva alla sosta pasquale da capolista con 58 punti, 3 in più della Fivizzanese: "La squadra è oggettivamente in stato di grazia – ammette il tecnico rossoblù Paolo Alberti –, perché fare nove vittorie consecutive non è facile. Siamo partiti che eravamo a sette punti dalla prima mentre adesso ci troviamo davanti a tutti. In un momento come questo la pausa avrei voluto evitarla perché rischia di interrompere questa condizione". Alla ripresa di domenica 7 aprile il calendario porterà i montignosini sul campo del Massarosa, "la squadra che più ci ha messo in difficoltà nel girone d’andata, quando non meritavamo affatto di vincere 3 a 2". Quella contro i lucchesi sarà la prima delle tre trasferte che mancano al Montignoso (le altre saranno con Carrarese Giovani e Filattierese), mentre le due sfide casalinghe saranno con San Prospero Navacchio e San Vitale Candia: "Noi dobbiamo andare avanti come abbiamo sempre fatto – prosegue mister Alberti –, ragionando partita dopo partita senza guardare il calendario degli altri. I nostri sono di sicuro appuntamenti impegnativi perché ci troveremo ad affrontare in trasferta il Massarosa e le attuali terza e quarta forza del campionato e in casa ospiteremo invece due squadre in lotta per la salvezza che arriveranno da noi con il coltello fra i denti". Nonostante i risultati possano far pensare diversamente, Bedei e compagni sono dei novellini per la categoria e il tecnico ci tiene a precisarlo: "Abbiamo iniziato la stagione dopo aver vinto campionato e coppa di terza categoria in quella precedente – spiega – e i nostri obiettivi per quest’anno erano diversi: la società ha fatto investimenti e sacrifici importanti, peraltro in un periodo difficile, ma puntavamo ad arrivare in zona playoff. Adesso, a cinque giornate dal termine, siamo in testa e non possiamo non cercare un’altra promozione". Con 71 reti segnate e solo 28 subite, i rossoblù si attestano inoltre come migliore attacco e seconda miglior difesa del girone. Merito di giocatori come Costa e Vatteroni, che insieme hanno raggiunto quota 50 marcature, ma anche di un gruppo solido che sa giocare a calcio: "Avere in squadra due come loro – conclude Alberti – è un valore aggiunto, ma la forza la fa l’essere squadra. Durante gli allenamenti possiamo contare anche sulla Juniores, che ci ha dato una mano a sopperire agli infortuni ed in più abbiamo impianto sportivo eccellente".