Seconda Categoria La capolista Carrarese Giovani chiede strada al Massarosa. Fivizzanese-Monzone da brividi. Villafranchese, esame Ricortola

La diciannovesima giornata di Seconda Categoria mette a confronto sul campo amico la capoclasse Carrarese Giovani (44) al Massarosa (29). A Podenzana stadio “Rolando Rocchi“, calcio d’avvio fissato alle ore 15, c’è Fivizzanese (37)–Monzone (22), atto terzo, secondo di ritorno sul palco della Seconda Categoria, all’andata i medicei s’imposero per quattro reti a uno. Il derbissimo è dal dopoguerra evento che fa la storia del mondo della LunigianPalla. Calamita tifo (occhio, gente, a non farlo degenerare), rivalità antiche, suggestioni particolari. Nei due “clan“, c’è chi come la Fivizzanese, che si cala nel derby con la ferma convinzione di ripetere la grande impresa messa a segno all’andata. Mentre in casa del Monzone, Mastrini, ha passato la settimana per far ritrovare la distensione, la tranquillità, perché consapevole che questo pomeriggio nel derbissimo con i medicei ci sarà da sudare e parecchio per mantenersi in strada-risalita.

"Difficile fare pronostici – dice il tecnico granata Mastrini – ma credo che, oggettivamente, si debba far pendere il piatto della bilancia più sull’albiceleste, che ha i valori per arrivare in alto. I miei ragazzi scenderanno in campo con la convinzione di dover dare battaglia a una delle squadre più forti del campionato. Noi ce la metteremo tutta anche per i nostri tifosi che tengono in modo particolare a questa strapaesana".

"Il derby – afferma il tecnico mediceo Duchi – è gara da giocare molto anche con la testa cercando di non rovinare quanto di positivo abbiamo messo insieme finora. La nostra umiltà se applicata può farci raggiungere il risultato pieno".

Gran match al “Bottero“, a confronto Villafranchese (33)-Ricortola (30). Fuori porta per Montignoso (37) e Atletico Carrara (14), rispettivamente impegnati con Ospedalieri (10) e Pontasserchio (22). Giocano in casa il San Vitale (11) opposto al Lido di Camaiore (13) e la Filattierese (35) contro il san Prospero Navacchio (19).