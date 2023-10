Seconda categoria. La capolista Cinigiano rischia sul campo del Roccastrada

Mentre il Cinigiano proverà ad uscire indenne dalla trasferta di Roccastrada ed il Sorano prova a rialzarsi in quel di Marsiliana, Scarlino ed Orbetello si preparano al big match della settima giornata di Seconda categoria. Grande menù ricco di spunti quello odierno. Come detto, la capolista rischia a Roccastrada, mentre la Marsiliana proverà a rallentare il Sorano. Ma in ottica playoff è la sfida di Scarlino ad interessare, visto che si affrontano due belle formazioni. Trasferta non semplice per il Campagnatico in quel di Santa Fiora. Gara da dentro o fuori per l’Alberese che ospita la Castiglionese: chi perde rischia di ritrovarsi davvero nelle sabbie mobili. Nel gruppo C, turno casalingo per il Montieri che ospita lo Stagno dopo la debacle del turno scorso. Il programma: girone C, Montieri-Stagno; girone G, Alberese-Castiglionese, Castell’Azzara-Marina, Santa Fiora-Campagnatico, Maglianese-Caldana, Marsiliana-Sorano, Nuova Grosseto-Rispescia, Roccastrada-Cinigiano, Scarlino-Orbetello.