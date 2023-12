Seconda categoria: la carrarese giovani ospita il monzone. Sfida tutta da seguire tra Fivizzanese e Ricortola. Montignoso all’assalto del San Vitale

Penultimo turno del girone di andata: la Seconda categoria è bella perché non lascia per strada nessuno. A rotazione le luci si accendono per tutti. Ma come relegare in un cantuccio la sfida massese di oggi a Remola (inizio ore 14,30) tra il fanalino di coda San Vitale (8 punti) e la terza forza del torneo Montignoso (24)? Non ci saranno tatticismi. Il tecnico Alberti, lo sanno un po’ tutti, è uno di quelli che ama il rischio, lontano di casa se la gioca con spavalderia. Del resto il Montignoso sta volando. Ma il San Vitale, pur punito dai risultato, ha sempre lottato. I rossoblù ospiti sono chiamati a vincere per non vedere allontanarsi l’area playoff. Il San Vitale del resto, che ha vinto due volte in 13 giornate, cerca punti per rimanere sui fondali della classifica e vedere l’area paludosa degli spareggi-salvezza allontanarsi sempre più.

Il big match della giornata è senza alcun dubbio quello tra la reginetta Fivizzanese (28), e il Ricortola (21). La Carrarese Giovani (26) tenterà di approfittarne a spese di quel che resta del Monzone (15). Il tecnico Augusto Secchiari, che non è nato ieri, per superare indenne questo delicato momento manderà in campo una formazione tatticamente attrezzata in grado di procurare grattacapi ai lanciati gialloblù di Mauro Nardini. L’Atletico Carrara (12), che si sta riorganizzando soprattutto sotto l’aspetto mentale, in casa del Navacchio (11) dovrà essere attento e determinato a non scompaginarsi se vuol passare a prendere la bambolina-premio che aveva quasi preso domenica scorsa in casa del Lido di Camaiore (12). La Filattierese (21) alla ’Selva’ punta a una chiara vittoria contro il Ponte alle Origini (14) per continuare nella sua marcia ascensionale che colloca i castellani in area spareggi-promozione. La Villafranchese (20) gioca in casa dell’Ospedalieri (9), formazione organizzata abituata ad exploit e alla quale non è possibile concedere spazi, altrimenti si potrebbero pagare a caro prezzo. In campo ci dovrà andare una squadra compatta e determinata.

Ebal.