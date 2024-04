Seconda categoria. La Gallianese torna in testa. Pari Laurenziana-Virtus Rifredi

In Seconda categoria girone I la Gallianese torna da sola al comando battendo 3-1 il Firenzuola. Le reti della Gallianese sono una doppietta di Focardi al 24’ e 50’ e gol di Coralli all’80’; mentre il Firenzuola accorcia le distanze con Baazaoui al 53’. La Molinense perde il primo posto pareggiando 3-3 a Sagginale nello scontro al vertice, al termine di una partita bellissima e con tanto pubblico. Queste le realizzazioni. Molinense: al 7’ Forte, al 94’ Innocenti e al 96’ Guidi (questi ultimi due realizzatori erano da poco entrati in campo). Per il Sagginale: al 36’ Casini Benvenuti, al 41’ Tendi e al 74’ Dreoni. Una grande rimonta della Molinense che in pieno recupero, da sotto 3-1, ha raggiunto i mugellani sul 3-3. Da segnalare al termine del primo tempo un espulso per parte: Emanuele Galeotti della Molinense e Fabbiani del Sagginale.

Il Reconquista di San Piero a Sieve batte 2-0 le Caldine e raggiunge il Sagginale al terzo posto. Le reti sono al 3’ di Rosi e al 24’ Cozzolino. Nelle altre partite il Sant’Agata perde 2-1 a Bagno a Ripoli e vede interrotta una serie di 17 risultati utili di fila. Le realizzazioni del Bagno a Ripoli sono di Renzi al 17’ e Di Laghi al 47’. Per il Sant’Agata aveva pareggiato De Meco su rigore al 29’. Fulgor Castelfranco batte 3-2 il Pelago al termine di una sfida dalle mille emozioni e bel gioco. Santa Brigida e Ludus chiudono 0-0 a reti inviolate. In zona salvezza: Firenze Sud-Firenze City 2-0 e Pian di San Bartolo-Vigor Misericordia 1-1.

Nel girone F perde la capolista Daytona, sconfitta 3-2 in trasferta dalla Pietà, ma mantiene sei punti di vantaggio sulle seconde. Laurenziana e Virtus Rifredi pareggiano 1-1 nello scontro diretto al vertice per il secondo posto.

Nel girone H continua l’equilibrio in vetta con le prime tutte vincitrici. La Dinamo Fiorentina batte senza problemi 6-0 il Cobra Kai. L’Audace Legnaia espugna 3-0 il campo del San Polo. La Florence fa sua la difficile gara con l’Albereta per 1-0.

F. Que.