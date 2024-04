Seconda Categoria. La Real Voltanese spera ancora. Girone N, finale Marina-S.Pancrazio

Già decise le vincitrici dei due gironi ravennati di Seconda Categoria, gli occhi sono puntati sui playoff e sulla zona calda del fondo classifica. Nel gruppo M la Real Voltanese si regala l’ultima speranza battendo 5-1 il Castel Guelfo mentre il Conselice cade 3-1 a Riolo e viene raggiunto al penultimo posto proprio dalla formazione di Voltana. In questo momento entrambe sarebbero retrocesse – hanno 9 punti di ritardo dal San Potito – ma devono affrontarsi domenica prossima nell’ultima di campionato. Chi vince può sperare nei playout se il San Potito perde a Bagnara. Nel girone N non si disputeranno le semifinali dei playoff: decisa la finale tra Marina e San Pancrazio. Risultati Seconda Categoria (25ª giornata). Girone M: Only Sport-C. Erika 2-2, Palazzuolo-Bagnara 1-0, R. Voltanese-C. Guelfo 5-1, Riolese-Conselice 3-1, San Rocco-Bagnacavallo 0-3, S. Potito-B. Tuliero 3-1, Vita-Vis Faventia 0-3. Classifica: Only Sport 57; Bagnacavallo 52; Riolese, Vita, Faventia 45; Palazzuolo 37; C. Guelfo 36; B. Tuliero 33; C. Erika 32; Bagnara 30; S. Rocco 26; S. Potito 24; Conselice, R. Voltanese 15. Girone N: Low Street-Gs Romagna 1-2, Marina-F. Zarattini 2-0, P. Fuori-Fiumanese 3-2, Real-Godo 3-1, St. Rossa-Dep. Roncadello 1-1, S. Pancrazio-Valmontone 2-1, Vecchiazzano-S. Zaccaria 6-0. Classifica: Vecchiazzano 66; Marina 58; S. Pancrazio 55; Low Street 42; Fiumanese 40; Gs Romagna 38; F. Zarattini 37; Real 35; St. Rossa 33; P. Fuori 30; Valmontone, Dep. Roncadello 22; Godo 12; S. Zaccaria -3 (Camara del Bagnacavallo nella foto).

u.b.