Seconda categoria, la squadra è prima in classifica. Muraglia rafforza la società. Nuovi soci per la promozione Il Muraglia, primo nel girone B di Seconda Categoria, si potenzia con l'ingresso di nuovi soci e membri nel Consiglio di amministrazione. La squadra si apre a nuove energie e competenze per affrontare le sfide fino alla fine del campionato.