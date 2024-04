Seconda categoria. La Stella Rossa entra nella storia. Vince il campionato e sale in Prima

La Stella Rossa entra nella storia. Dopo soli otto anni dal primo campionato di Terza Categoria, la società del presidente Rino Romano che fino al 2016 aveva sempre avuto solo squadre di scuola calcio e settore giovanile, ha scalato tre categorie e ora approda in Prima con tre giornate di anticipo. Domenica, allo stadio Martini di Castelfranco, i rossoblu di Alessandro Ferraro hanno battuto 5-3 il Capanne e hanno conquistato i tre punti per la matematica promozione. Si chiude il cerchio di una programmazione quasi perfetta da parte della società e in particolare del direttore sportivo Sergio Petri e dell’allenatore Ferraro. "Il nostro progetto è nato durante il Covid – dice Ferraro – Ci eravamo prefissati di provare a salire di categoria in tre anni". E così è stato. "Ora ripartiamo con questa identità – ancora Ferraro – sono felicissimo per i ragazzi, la società e per tutto l’ambiente. Con Sergio Petri c’è un’intesa importante e in questi anni siamo andati a migliorare dove ritenevamo ce ne fosse bisogno. Ognuno ha fatto al meglio il suo compito, anche nei momenti negativi". "La programmazione del triennio è stata la base di questa bella vittoria – le parole di Sergio Petri – Ripartiamo così. Grazie a tutti".