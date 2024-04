Seconda categoria. Le idi di... Marzio. Luisotti è a 270 gol

E sono 270... i gol in carriera fra i “grandi“ di Marzio Luisotti (24 solo in questa stagione, tra campionato e coppa: 22+2). L’attaccante, camaiorese doc, fa la differenza come pochi nel campionato di Seconda categoria dopo aver vinto lo scorso anno da protagonista la Coppa provinciale di Terza promuovendo col suo Sporting Camaiore. Domenica ha piantato una tripletta delle sue, nel successo 4-1 in rimonta sull’Ospedalieri (retrocesso). Per lui fanno 233 reti fra Sporting e precedente nominazione Fortis Camaiore mentre gli altri 37 li fece nelle categorie superiori tra Camaiore e Fortis Lucchese in Eccellenza e poi Capezzano in Promozione e Prima. In questi ultimi anni hanno provato a prenderlo il Viareggio quando ripartì dalla Seconda e poi la scorsa estate il Capezzano in Prima ma lui si è legato “a vita“ nella sua Camaiore con gli amici. Lavora come giardiniere. In campo la specialità del "Kun" Luisotti è il calcio di punizione... anche se sa segnare in tanti modi. Ed è un giocatore ’old style’ che indossa la maglietta dentro ai pantaloncini.

Marzio, un’altra tripletta che ti ha portato nuovamente alla ribalta locale?

"Fa sempre piacere. Alla fine, specialmente a questi livelli, si gioca anche per quelle “piccole cose“ lì. Ricevere apprezzamenti è bello... e ripaga dei sacrifici".

Con lo Sporting ora siete quasi salvi.

"Manca poco sì, dai. Forse uno o due punti potrebbero bastarci. Vediamo di fare il meglio nelle ultime due giornate".

Il tuo amico bomber Benedetti del Seravezza in Serie D ti ha simpaticamente “citato“ per la sua punizione-gol.

"Quest’estate con ’Lorè’ faremo degli altri allenamenti sulle punizioni (ride,ndr)".

Un rammarico che hai in carriera?

"Non aver segnato in Serie D: è l’unica categoria dei dilettanti dove mi manca di aver fatto gol. Ho reti in Eccellenza, Promozione, Prima, Seconda e Terza categoria. Purtroppo in D ho fatto appena una presenza... e poi mi mandarono in prestito alla Fortis Lucchese in Eccellenza".

Simone Ferro