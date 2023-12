Seconda categoria: lo 0-2 deciso da una doppietta dell’attaccante. Mille spettatori a Macerata per sorpasso in vetta. Alpino: "Vogliamo spingere in alto il Carpegna»

Il Carpegna grazie al 2 a 0 sul campo dell’Olimpia Macerata Feltria, ha raggiunto questi ultimi al primo posto. Un match che ha visto la presenza al "A. De Florio" di Macerata Feltria di 1000 persone (foto). A conquistare il successo, con grinta, cuore, personalità e gruppo, gli uomini di mister Ciaffoni grazie anche al giovanissimo bomber Luca Alpino (classe 2004) che ha deciso il match con una doppietta con lo 0-1 su punizione da metà campo,r una rete da cineteca. "Sicuramente sognavo un finale del genere, tanta soddisfazione nell’aver fatto le reti decisive per conquistare la vittoria al termine di un’ottima prestazione da parte di tutti. Davanti a così tante persone e a un tifo avversario molto accanito, non era facile – sottolinea lo stesso Alpino – finalmente siamo dove meritiamo. Dal Carpegna (foto) ora ci si aspetta continuità. Inutile vincere il derby e poi perdere punti nelle prossime giornate, quindi testa bassa e lavorare. Sei reti che mi hanno aiutato tanto a livello mentale. Mi aspettavo di più, a volte potevo e dovevo fare meglio, ma il campionato ancora è lungo per cui speriamo di arrivare all’obiettivo prefissato. A Carpegna ho trovato l’ambiente e la squadra perfetti, spero in un bel finale, perché questa gente se lo merita. Vogliamo portare questo paese ad uno step successivo. Se manteniamo la testa e l’approccio giusti ad ogni allenamento ed a ogni partita, ci caveremo delle belle soddisfazioni".

Il segretario Nicolas Mazzoli non nasconde che prima di tutto bisogna raggiungere la salvezza che dista 11 punti e poi pensare a qualcosa di più grande, qualcosa che in 51 anni di storia nessuno è mai riuscito a realizzare per questi colori (ovvero la Prima categoria). Al secondo posto (a meno 5 dalle due battistrada Carpegna e Macerata Felltria) la Vis Canavaccio e meno 7 la Frontonese. Fanalino di coda con solo 3 punti lo Schieti. Sta risalendo la graduatoria il Casinina Calcio. Sabato scorso la squadra di mister Romani ha battuto nel derby (in trasferta) il Tavoleto per 2 a 1 conseguendo così la seconda vittoria consecutiva. Dopo il vantaggio iniziale di Crosetta, e il pareggio momentaneo di Soren Azalian, a decidere il match è stato un tiro dagli undici metri del solito Federici, che ha segnato così la sua settima rete in campionato salendo in vetta alla speciale classifica dei capicannonieri insieme a Sebastianelli della Frontonese. Ora sabato il Casinina ospiterà la Viridissima di Apecchio. Al comando del girone B c’è invece i Muraglia, dietro a meno 2 il duo Arzilla, Della Rovere. In fondo alla graduatoria il Real Mombaroccio.

Amedeo Pisciolini