SECONDA CATEGORIA. Lo Scarlino attende il Campagnatico

La capolista Scarlino rischia contro il Campagnatico, mentre il Sorano dovrà tornare da Castell’Azzara con un risultato positivo. La ventunesima giornata del girone G di Seconda categoria potrebbe offrire qualche sorpresa. Dopo il rinvio del big match del turno scorso tra Sorano e Scarlino, le due antagoniste si sfidano ancora a distanza con due partite non semplici. Lo Scarlino, reduce da 120 minuti di coppa, oggi ospita un Campagnatico sempre pericoloso, mentre il Sorano sarà alle pendici dell’Amita contro un’avversaria che gravità a metà classifica. In ottica playoff l’Orbetello prova a rimanere in scia ma prima dovrà sbancare Roccastrada. Il programma: girone C, Montieri-Riotorto; girone G, Alberese-Caldana, C. Azzara-Sorano, S. Fiora-Cinigiano, Marsiliana-Maglianese, Nuova Grosseto-Castiglionese, Rispescia-Marina, Roccastrada-Orbetello, Scarlino-Campagnatico.