Seconda categoria. Lo Scarlino vuole la Coppa Toscana

Lo Scarlino si gioca la storia. Oggi infatti la formazione di Massimo Cavaglioni sarà a Firenze per giocarsi la Coppa Toscana di Seconda categoria. I maremmani, primi in classifica nel girone G di Seconda, quest’anno proveranno a conquistare una clamorosa doppietta. Ma prima ci sarà da battere l’Acciaiolo Calcio: appuntamento oggi a Firenze allo stadio Bozzi per l’ultimo atto della competizione regionale. Se al termine dei 90 minuti regolamentari, persistesse parità si procederà ad effettuare due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno, al termine dei quali persistendo ulteriore parità si eseguiranno i tiri di rigore. L’Acciaiolo Calcio che nel proprio girone, il D, è attualmente terzo in classifica con 43 punti ed ha davanti la Stella Rossa (58 punti) e il Ponte a Cappiano (50 punti) che sembrano obiettivamente difficilmente raggiungibili. Per questo la formazione di Acciaiolo punterà tutto sulla coppa.