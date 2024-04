Seconda categoria. Lo United Albinea ci ripensa e richiama il tecnico Ariosi

Dietrofront per lo United Albinea. La società di Seconda categoria ha deciso di richiamare il tecnico Manolo Ariosi, riaffidandogli così il timone in vista della semifinale play-off casalinga contro il Rapid Viadana, traguardo sfuggito l’anno scorso al mister proprio all’ultima giornata col ko di Carpineti.

Ritorna così a stabilizzarsi la situazione in casa gialloblù dopo che il presidente Alessandro Simonazzi aveva optato, ad inizio settimana, per esonerare il trainer dopo la sconfitta dell’ultima giornata a Novellara con la squadra che aveva chiuso la stagione al terzo posto, ma motivando ad Ariosi un netto calo di rendimento durante questo mese. Chiaro riferimento al doppio 1-1 casalingo con un Real Casina ormai fuori da ogni obiettivo e la neo-promossa Saxum United in lotta per la salvezza che aveva fatto diminuire il vantaggio dei gialloneri cui bastava anche un pari nell’ultimo impegno per evitare la semifinale grazie al gap superiore alla soglia di 6 punti. Infatti nel mirino del club pedecollinare c’era la finalissima del "Bedogni" contro l’Atletico Bibbiano Canossa, giunto secondo.

Stasera il tecnico Ariosi dirigerà l’ultimo allenamento per preparare al meglio il match contro la matricola assoluta Rapid Viadana che arriva in fiducia e sulle ali dell’entusiasmo ad un traguardo ben oltre le aspettative e quindi non avrà nulla da perdere.